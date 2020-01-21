نقل 10 من مصابي تفجير الصومال إلى أنقرة

أنقرة/ الخليج 365

وصلت طائرة عسكرية تركية إلى أنقرة، تحمل على متنها 10 مصابين جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة "افجوي" قرب العاصمة الصومالية، السبت الماضي.

وحطت الطائرة في مطار "إيتيمسغوت" العسكري، مساء الثلاثاء، ليتم بعدها نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من أجل تلقي العلاج.

وقال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، في تصريحات للصحفيين أدلى بها من المطار، إن "الهجوم الشنيع في الصومال، أسفر عن إصابة 17 شخصا، بينهم 6 مواطنين أتراك، و11 صوماليين".

وأضاف قوجة، أن "المصابين الأتراك خضعوا للعلاج أولا في مستشفى رجب طيب أردوغان بمقديشو، قبل نقل 4 منهم إلى تركيا، بينما غادر اثنين آخرين المستشفى بعد علاجهم".

وأوضح أن "4 من المصابين الذين تم نقلهم إلى تركيا، هم مواطنين أتراك، و6 صوماليين".

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وأوضح أن "مواطن تركي و4 صوماليين من المصابين، في حالة حرجة، مقارنةً مع الآخرين".

وأعرب عن إدانته الشديدة للتفجير الانتحاري، مؤكدا استمرار تركيا في الوقوف بجانب الشعب الصومالي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حطت الطائرة التابعة لوزارة الدفاع التركية، بالعاصمة الصومالية مقديشو، لنقل جرحى التفجير الإرهابي، لتلقي العلاج في المستشفيات التركية.

والسبت الماضي، استهدف انتحاري يقود سيارة مفخخة منطقة في مدينة "افجوي" (30 كم جنوب مقديشو) كانت تضم نقطة تفتيش أمنية حكومية وموقعا مؤقتا لشركة "اينيز" التركية العاملة في مشروع رصف شارع حيوي يربط العاصمة مقديشو بإقليم شبيلي السفلى جنوب الصومال.

وخلف التفجير، الذي تبنته حركة "الشباب" الإرهابية، 3 قتلى، وفق المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار.



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