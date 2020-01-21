الإغاثة الإنسانية التركية تواصل تقديم المساعدات للنازحين السوريين

إدلب/ الخليج 365

تواصل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، تقديم المساعدات للأسر السورية النازحة التي فرت من هجمات نظام الأسد وداعميه على منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وتعمل هيئة الإغاثة الإنسانية على تضميد جراح الأسر الفارة من القصف والهجمات التي تستهدف المناطق السكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، والتي أسفرت عن نزوح الآلاف من مناطقهم.

وقال المسؤول الإعلامي لأنشطة سوريا في الهيئة، "سليم طوصون" للأناضول، الثلاثاء، أن الآف المدنين فروا من منازلهم في ريف حلب، المدرجة ضمن حدود منطقة خفض التصعيد بإدلب.

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وأوضح أنهم وزعوا طرود مساعدات عاجلة على الأسر النازحة.

وبيّن "أكثر من 400 ألف مدني نزحوا من مناطق مختلفة من إدلب منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وأردف "أن طرود المساعدات تضمنت مواد غذائية، مثل مفردات لوجبة الإفطار والبسكويت، والأطعمة المعلبة، والخبز، ومياه الشرب النظيفة".





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