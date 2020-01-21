السهلاوي يفسخ عقده مع الشباب

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، توقيع مخالصة مع اللاعب محمد السهلاوي.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر: “نشكر اللاعب على ما قدمه في الفترة الماضية مع الفريق”.

من جانبه قدم اللاعب شكره للجماهير الشبابية واللاعبين، وقال عبر حسابه في تويتر: “شكرًا لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد”.

وأضاف: لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة.