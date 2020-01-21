السهلاوي يفسخ عقده مع الشباب

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، توقيع مخالصة مع اللاعب محمد السهلاوي.
وقال النادي عبر حسابه في تويتر: “نشكر اللاعب على ما قدمه في الفترة الماضية مع الفريق”.
من جانبه قدم اللاعب شكره للجماهير الشبابية واللاعبين، وقال عبر حسابه في تويتر: “شكرًا لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد”.
وأضاف: لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة.
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