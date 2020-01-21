“تعليم الرياض” يعتمد آلية قبول المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام المقبل

صحيفة الخليج الالكترونية

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، آلية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1442هــ.

وأوضح مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن اعتماد الآلية؛ يأتي من أهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، وتيسير قبولهم وانتظامهم في مدارسهم؛ مؤكدًا على جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن ومعاهد التربية الخاصة والأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية، باعتماد التنظيم الخاص بضوابط وإجراءات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، والالتزام بما ورد في دليل القبول والتسجيل.

من جهته، بيّن مدير الاختبارات والقبول أيمن الركبان، أن الطلاب والطالبات الذين أكملوا ست سنوات مع بدء العام الدراسي 1442 أو أقل بـ90 يومًا؛ هم مَن يحق لهم التسجيل في الصف الأول الابتدائي، ويستثنى الذين تقل أعمارهم عن ذلك بحد أقصى 180 يومًا؛ شرط حصول الطالب أو الطالبة على شهادة روضة معتمدة لفصلين دراسيين، مع توافر استمارة إتقان المهارات النمائية؛ لافتًا إلى أهمية أن تكون الروضة مضافة ضمن نظام نور.

وأشار “الركبان” إلى أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نظام نور https://noor.gov.sa؛ فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة؛ كحال الطالب أو الطالبة الذين ليس لدى ولي أمرهم القدرة على التسجيل، والطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، والطلاب الخليجيين وطلاب الرعاية الاجتماعية، والطلاب الذين لم تُستكمل هوياتهم، والطلاب المتجاوزين لسن 11 عامًا، وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

وأضاف: أنه “فيما يتعلق بالطلاب والطالبات الذين تقلّ أعمارهم عن ست سنوات بـ180يومًا من الحاصلين على شهادات من روضة أجنبية أو مطبقة للبرامج الدولية، أو روضات خارج المملكة؛ فيتم تسجيلهم من قِبَل إدارة المدرسة، والرفع بطلباتهم عبر إضافة طالب جديد في نظام “نور”؛ وفق الضوابط والشروط لاعتمادها من قِبَل إدارة الاختبارات”.

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من جهتها، كشفت مديرة الاختبارات والقبول، هدى الدوسري، عن فترات تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول في نظام “نور”؛ حيث يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم وكذلك تسجيل السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية بتاريخ 24/ 5/ 1441هــ، فيما يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وأبناء السعوديات في المدارس الحكومية بتاريخ 27/ 6/ 1441هــ.

وأضافت “الدوسري”، أنه “فيما يتعلق بتسجيل الطلاب غير السعوديين ممن يعامَلون معاملة المواطنين من حاملي البطاقات ذات الخمس سنوات، وأبناء مواطني مجلس التعاون الخليجي والجالية اليمنية والدبلوماسيين؛ فيبدأ بتاريخ 27/ 7/ 1441هـــ”.

وبيّنت أن تسجيل الطلاب غير السعوديين -ممن يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي- يبدأ بتاريخ 16/ 8/ 1441هــ؛ فيما يبدأ تسجيل غير السعوديين الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص بتاريخ 5/ 9/ 1441هـ.

كما أوضحت أن تسجيل الطلاب الذين تقلّ أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يومًا من خريجي الروضات الحكومية والأهلية من جميع الجنسيات؛ يبدأ بتاريخ 10/ 10/ 1441هــ، فيما يبدأ تسجيل خريجي روضات المدارس الأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية وخريجي الروضات خارج المملكة بتاريخ 20/ 12/ 1441هــ.

ولفتت “الدوسري” إلى أن فترات التسجيل مستمرة لجميع طلاب وطالبات الصف الأول حتى تسديد المقاعد الشاغرة، أو انتهاء موعد التسجيل المقرر بتاريخ 3/ 2/ 1442هـ؛ عدا تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية فينتهي بتاريخ 26/ 6/ 1441هـ.