«الاستئناف» تنقض قرار إيقاف أدميلسون دياس

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صحيفة الخليج الالكترونية
نقضت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة قرار الانضباط بشأن إيقاف أدميلسون دياس لاعب الفيحاء 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، وتفرض إيقافه مبارتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي وتقلص الغرامة إلى 20 ألف ريال.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة أوقفت لاعب فريق نادي الفيحاء ادميلسون دياس باروس، 4 مباريات؛ لقيامه باستخدام أفعال وألفاظ عدوانية وبذيئة ومهينة تجاه حكم مباراة النصر، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40,000 ريال.
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