السعودية تؤكد على أمن شرق المتوسط وسيادة #قبرص على أراضيها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

أكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة تبدي حرصها على الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.

كما أشار مجلس الوزراء السعودي إلى أن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وأكد أن المملكة "تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار فيها، ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، مجددا دعوة المملكة للأطراف كافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة".

وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكدته المملكة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي في القاهرة، بأن "سياستها ترتكز منذ تأسيسها على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإيمانها بأن هذه المبادئ كفيلة بحل جميع الصراعات والنزاعات".