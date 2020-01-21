دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير جديد يشير إلى مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل في كاميرة Galaxy Z Flip ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة سامسونج للإعلان عن الإصدار الجديد من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Flip في مؤتمر Galaxy S20 الذي يعقد في 11 من فبراير، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن المستشعر الرئيسي في الكاميرة يأتي بدقة 12 ميجا بيكسل.

على عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن سامسونج تقدم هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، جاء تقرير جديد اليوم لينفي هذه المعلومات ويقدم تفاصيل جديدة حول مواصفات الكاميرة في الهاتف.

تخطط شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Z Flip في الأسواق بمستوى تسعير أقل من إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold الذي جاء بمستوى تسعير مرتفع يصل إلى 2000 دولار.

وقد إتجهت شركة سامسونج لإختيار التصميم الصدفي لهاتف Galaxy Z Flip، أيضاً من المتوقع أن تعمل سامسونج على خفض تكلفة تكوينات الهاتف لدعم مستوى تسعير أقل، لذا فإن إختيار مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل لا يدعم سامسونج في تحقيق هذا الهدف، ولقد أكد تقرير جديد اليوم على أن المستشعر الرئيسي في الهاتف يأتي بدقة 12 ميجا بيكسل فقط.

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وتشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy S20 Ultra سيكون أعلى إصدارات سامسونج في حدثها المقرر عقده في 11 من فبراير، حيث تقدم سامسونج أعلى المواصفات في هذا الإصدار، لذا لن ينافس الإصدار الجديد Galaxy Z Flip هاتف Galaxy S20 Ultra.

ولقد أكد Ishan Agarwa على أن هاتف Galaxy Z Flip يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 10 ميجا بيكسل.

أيضاً إلى جانب مواصفات الكاميرة تختار سامسونج رقاقة معالج Snapdragon 855 في الهاتف كبديل لمعالج Snapdragon 865، كما تأتي الشاشة بحجم 6.7 إنش، ومن المتوقع أن تتراوح قدرة البطارية بين 3300 أو 3500 mAh، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر سامسونج لتفاصيل أكثر حول إصدارات العملاق الكوري لهذا العام.

المصدر

هذا الموضوع تقرير جديد يشير إلى مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل في كاميرة Galaxy Z Flip ظهر على التقنية بلا حدود.