شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يستقبل وزير الشؤون الخارجية الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم قد أجرى، في وقت سابق اليوم، محادثات مع لودريان، تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل ووسائل تعزيزها، كما تطرقا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا ومالي.

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