شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. ذئب يعض شابا في حفر الباطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 الرياض - الخليج 365 تداول ناشطون، اليوم الثلاثاء، تسجيلا مصورا يظهر ذئب وهو يعض يد الشاب عبدالرحمن العنزي في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية.

وكتب العنزي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" "الحمد لله أنا بخير ومافيه إلا العافية وجات بسيطة وحياكم". Advertisements وأضاف "هذا الفيديو انتشر وسبب صدى كبير وكثرت الإشاعات عن الحادثة". وبين أن" هذا الذئب جاني هدية من شخص غالي وكنت احاول ادخله في الشبك وعضني". ومضى "للأسف واللي فكني بعد الله عزوجل الذيبه اللي كنت مربيها وهي صغيرة".

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