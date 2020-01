دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady كيف تحصل على دخل اضافي من خلال بيع الصور الفوتوغرافية

ان كنت تبحث عن جني الأرباح وتحقيق أكبر قدر ممكن منها عن طريق بيع الصور الفوتوغرافية وعرض صورك في مواقع بيع الصور المرخصة فهناك عدة خطوات أساسية تستطيع من خلالها وضع اساس متين لما يمكن ان يكون مصدر دخلك المستقبلي، لذلك سنحاول الحديث عن اهم الامور التي يجب العمل عليها لكي تستطيع ان تحول هوايتك المفضلة الى وظيفة. © القيادي كيف تحصل على دخل اضافي من خلال بيع الصور الفوتوغرافية * كيف تحصل على دخل اضافي من خلال بيع الصور الفوتوغرافية

* أولا: تأكد من جودة صورك دائماً

عليك أن تتأكد عند رفع صورتك من خلوها من أي مشاكل خاصة في ظل التنافس الشديد

على مواقع بيع الصور الفوتوغرافية فلا تتعب في التقاط صورة رائعة ثم تقلل من اهميتها

عن طريق اهمال بعض التفاصيل البسيطة.

© alqiyady كيف تحصل على دخل اضافي من خلال بيع الصور الفوتوغرافية

قم بتكبير الصورة الى 100% وتأكد من حصولك على صورة حادة واضحة

خالية من المشكلات التي تجعلها واضحة فقط عند الاقتراب منها، يجب ان تتأكد

من زيادة حجمها بقدر ما تسمح به دقة الملف عند فحص الصورة، انتبه الى التالي:

الانحراف اللوني، بقع الغبار، الشعارات الصغيرة، الضوضاء الرقمية. * ثانيا: داوم على تحديث البورتفوليو الخاص بك باضافة الصور الجديدة

يبحث المهتمين بـ التصوير الفوتوغرافي دوما عن محتوى جديد، فلا شك أن جودة

صورك أمر مهم ولكن من المفيد أن لا تغفل عن تحديث حافظة الصور الخاصة بك

باضافة الصور الجديدة كل أسبوع أو أسبوعين.

© alqiyady كيف تحصل على دخل اضافي من خلال بيع الصور الفوتوغرافية

القضايا الساخنة والصور التي يبحث عنها المشترون في تغير مستمر وعليك أن تواكب

ذلك في محفظة صورك المرخصة و أن تكون دوما على علم بآخر مطالب الجمهور

وأكثر مايباع في هذه الايام . اكتشف ايضاً | 4 سلبيات وايجابيات لـ العمل الحر ” فريلانسر ” في المجالات الإبداعية

من الشائع أن يدخل بعض المصورين بصور قليلة لخوض غمار التجربة وفيما

اذا كانت ستنجح ولكن ربما لا تكون هذه هي الاستراتيجية الصحيحة فكل ما كانت

صورك المعروضة أكثر وأحدث كلما زادت فرصك لـ بيع الصور الفوتوغرافية

وحصولك على هامش ربح اكبر. * ثالثا: انتبه للكلمات المفتاحية

أول نصيحة يمكن تقديمها لاي شخص يريد ترخيص و بيع الصور الفوتوغرافية

هو كيفية اكتشاف المشترين لصوره، عليك مراعاة ما يلي:

– عليك ان تعلم أنه بدون الكلمات المفتاحية لن يجد أحد أعمالك.

Advertisements

– ضع جميع الكلمات التي يمكن ان تدل على صورك بالحرفية المباشرة

او بالمفهوم الدال عليها

– تأكد من أن كلماتك المفتاحية ذات صلة.

– استخدم ما لا يقل عن خمس كلمات مفتاحية رئيسية لصورك

ولكن الوضع الأمثل هو استخدام مابين 15-20 كلمة.

– تضمين تفاصيل الموقع في كلماتك الرئيسية.

– تضمين تفاصيل حول اي شخص في الصورة.

– ابحث عن طريق كلماتك المفتاحية وانظر اي الصور ستظهر من خلالها

ثم ضع نفسك في موضع المشتري مالذي يمكن ان تفكر به لتصل الى الصورة

المحددة التي تريد التسويق لها. * رابعا: أضف الى صورتك مكان التقاطها

تأكد من تضمين معلومات الموقع لصورتك هذا يساعد المشترين

في العثور عليها ويوضح مكان الالتقاط وهذا أمر مطلوب.

© alqiyady كيف تحصل على دخل اضافي من خلال بيع الصور الفوتوغرافية * خامساً: واصل بحثك والتقط الصور التي لم يلتقطها أحد

كن على الدوام على علم بالاتجاهات الاعلانية واصل البحث في مختلف الاعلانات

الدارجة، اللوحات الاعلانية والملصقات وغيرها، قم بتحليل الصور وفكر كيف ستوظف

ذلك في تصويرك.

© alqiyady كيف تحصل على دخل اضافي من خلال بيع الصور الفوتوغرافية * سادساً: لاتنسى اضافة طرق التواصل معك واعدادات الدفع على صفحتك

عند اشتراكك في مواقع بيع الصور المرخصة فان وضع معلومات التواصل يعتبر

أمرا بالغ الأهمية فلا تنسى مثلا وضع رقم هاتفك وبريدك الالكتروني.

© alqiyady كيف تحصل على دخل اضافي من خلال بيع الصور الفوتوغرافية

هذه بضع خطوات مساعدة وبمجرد الدخول في سوق ترخيص و بيع الصور الفوتوغرافية

ستبدأ باكتشاف المزيد حتى تصبح محترفا في التسويق والتصوير على حد سواء.

The post كيف تحصل على دخل اضافي من خلال بيع الصور الفوتوغرافية appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي