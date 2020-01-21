شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نشعر بالقلق من المصادمات بين المحتجين والأمن في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت منظمة الأمم المتحدة السلطات اللبنانية لتحقيق شامل في الانتهاكات ضد المحتجين في لبنان، مشيرة إلى أن الأمن اللبناني استخدم القوة عدة مرات لفض الاحتجاجات، لافتة إلى أننا نشعر بالقلق من المصادمات بين المحتجين والأمن، وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.

وكانت منظمة العفو الدولية، دعت صباح اليوم الثلاثاء، إلى وقف استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين فى لبنان، حيث قال سعد الحريرى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إن "التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودتي إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلى مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسى الواحد".

جاء هذا فى وقت تواجه فيه حكومة حسان دياب، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، مظاهرات حاشدة ترفضها مسبقًا قبل الإعلان عن تشكيلها.

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وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، فى تغريدات عبر حسابه على تويتر: "قرارى حاسم بأن كرسى السلطة صارت خلفى، وأن استقالتى استجابت لغضب الناس كى تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوى صفحة المراوحة فى تصريف الأعمال".

وتابع :"أما للمتخوفين من هذه السيناريوهات والقائلين بأن أحداً من أولياء أمر التأليف لم يعد يريد سعد الحريرى فى رئاسة الحكومة.. فأقول، سعد الحريرى اتخذ قراره ومفتاح القرار بيده.. فتشوا عمن سرق مفاتيح التأليف وأقفل الأبواب على ولادة الحكومة.. لبنان ينتفض".