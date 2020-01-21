شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يؤدى صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقب صلاة العصر، اليوم، فى جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله، ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وعدد من المسئولين في الحكومة السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

كما كان في الاستقبال ابنا الفقيد الأمير سلمان بن بندر بن محمد، والأمير سلطان بن بندر بن محمد.

وأعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض، ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء نص البيان على النحو التالى:

صدر عن الديوان الملكى اليوم البيان التالى :ـ

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"بيان من الديوان الملكى"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض .

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، " إنا لله وإنا إليه راجعون".