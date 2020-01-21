شكرا لقرائتكم خبر عن أكاذيب قطر.. أخرها تهريب شحنة أسلحة للسودان والجزيرة تدعي إرسال مساعدات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت إمارة الدوحة وبوقها الإعلامي قناة "الجزيرة" أكاذيبها، حيث أذاعت هذه المرة خبر عن إرسال مساعدات طبية للسودان، فى حين كشفت السلطات السودانية، أنها ضبطت شحنة أسلحة قطرية في دارفور، مما أثار غضب عدد كبير من المغردين السودانيين على تويتر.

صحيفة سودانية تضبط شحنة أسلحة قطرية

وتصدر هاشتاج "قطر تخدع السودان"، قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر"، حيث قال أحد المغردين: " قطر تحيط شباكها حول ليبيا لاستنزاف ثروتها وتقدم مساعدات لتدمير ليبيا إلى مليشيات السراج وتستغل السودان ليرسلوا الشحنة عبر أراضيها.. والسودان تقف لهم بالمرصاد وتحبط المحاولة والجزيرة الكاذبة تغير المشهد وتحوله إلى تقديم مساعدات طبية للسودان".





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وقال مغرد أخر :" قطر تحاول أن تخدعنا وتعتبر السودان ممرا لنشر الإرهاب والفساد، وادعت قناة الجزيرة أن قطر أرسلت طائرة تدعم بها السودان بالادوية ولكن الطائرة كانت تحمل أسلحة لمساعدة ميشليات السراج في ليبيا، وأنها تريد هى وتركيا إسقاط ليبيا ولكن محاولتهم تم إحباطها".

بينما أكد مغرد، أن قطر تساند مليشيات السراج الإخوانية، بإرسال شحنات أسلحة، وتحاول خداع السودان بإرسالها عن طريق دارفور، ولكن المحاولة فشلت بعد إحباطها من السلطات السودانية، وقناة الكذب القطرية تغير الخبر إلى إرسال مساعدات طبيه للسودان.

وضبطت قوات الدعم السريع السودانية شحنة أسلحة ضخمه ” بمنطقة شمال دارفور وتحتوي الشحنه علي عدد كبير جدا من الاسلحة الاليه والنصف آليه بالضافة إلي كم كبير جدا من الذخيرة وبالتحري تم الكشف عن مسار الشحنه حيث تبين أن الشحنه ما هي إلا دعم مادي لمجموعات مليشيات الوفاق الاخوانية بطرابلس وذلك من اجل تنفيذ الاوامر التركيه للشيطان اردوغان بدعم حكومة فايز السراج الإخوانية والمعروفة باسم الوفاق في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفقا لصحيفة "السودان اليوم".