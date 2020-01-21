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وزير خارجية الأردن يبحث مع رئيس النواب العراقى أخر المستجدات بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، الخطوات التى يقوم بها البلدان لزيادة التعاون والتنسيق ترجمة للعلاقة الأخوية التاريخية التى تربطهما، إضافة إلى المستجدات فى المنطقة وسبل تخفيض ما شهدت من تصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الصفدى، شدد خلال اللقاء، على موقف المملكة الثابت فى الوقوف إلى جانب العراق والحفاظ على سيادته واستقراره وتكريس النصر الكبير الذي حققه على العصابات الداعشية وإسناده في مسيرة إعادة البناء.
وأكد الحلبوسي تثمين المواقف الأردنية الثابتة التي يؤكدها الملك عبدالله الثاني في إسناد العراق، وشدّد على الحرص على تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

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