شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على منصة إطلاق الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف البيان، أنه "تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ في منطقة الزعفرانية مع منصة جديدة أخرى بكامل صواريخها، وتجري عملية تحرٍ للوصول إلى الجهات التي ارتكبت هذا العمل الإرهابي".

وكانرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، أدان استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ كاتيوشا، مطالبًا بإجراء تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين.

ووصف عبد المهدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الثلاثاء/ - استهداف السفارة الأمريكية أمس بالجريمة التي تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق، موجهًا عمليات بغداد بفتح تحقيق فوري وملاحقة مطلقي الصواريخ على السفارة. كان مصدر أمني عراقي قد أفاد أمس بأن صاروخين كاتيوشا سقطا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية وعددًا من السفارات بينها السفارة الأمريكية وسط بغداد. Advertisements وعادت الأوضاع لتشتعل من جديد فى العراق، بعدما تزايدت المظاهرات العراقية حيث ذكر موقع العربية، أنه في تصعيد جديد، سيطر المتظاهرون، على جسر محمد القاسم في العاصمة العراقية بغداد، التي شهدت في وقت سابق اشتباكات بين عدد من المحتجين وقوى الأمن، مؤكدا ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات إلى 3، بعد سقوط قتيلين من المحتجين بالرصاص، الأول بالقرب من الجسر المذكور، الذي شهد كراً وفراً، اليوم الاثنين، والثاني بالقرب من تقاطع الكيلاني. وقال موقع العربية، إن مفوضية حقوق الإنسان أكدت إصابة 50 آخرين و20 معتقلاً في العاصمة العراقية، لافتا إلى وقوع 17 حالة اختناق خلال المواجهات التي وقعت بين المحتجين، وقوات الأمن التي ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم، فيما ذكرت وسائل إعلام عراقية محلية بارتفاع عدد حالات الاختناق إلى 66. وأشار موقع العربية، إلى أن خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت إصابة 14 ضابطاً جراء تصديهم لمجموعة ممن وصفتهم بـمثيري الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد، وأكدت الخلية في تغريدات على تويتر، إصابة آمر اللواء الثالث في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية بكسر في الساق، لافتة إلى أن القوات مستمرة بضبط النفس ومتابعة واجباتها الأمنية المكلفة بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على منصة إطلاق الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية فى بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.