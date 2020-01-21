أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيطالي تطورات الأحداث بالمنطقة

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، قضايا إقليمية ودولية، وآخر تطورات الأحداث بالمنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين الطرفين، بالديوان الأميري القطري، بالعاصمة الدوحة، الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وحسب المصدر، بحث الجانبان خلال الجلسة "العلاقات الثنائية الوطيدة وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات".

كما تبادل الطرفان "وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة آخر تطورات الأحداث في المنطقة".

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ووصل الرئيس الإيطالي الدوحة في وقت متأخر من مساء الإثنين، في زيارة غير محددة المدة.

وعززت قطر علاقتها السياسية والاقتصادية والعسكرية مع إيطاليا، إذ أجرت على الجانب العسكري عدة مناورات وتمرينات مشتركة خلال العامين الأخيرين.

كما افتتحت الدوحة في 2017 مقراً جديداً لملحقيتها العسكرية لدى روما.

وتوجت العلاقات القطرية الإيطالية بتبادل افتتاح سفارات مقيمة في عاصمتي البلدين عام 1992، وتتميز العلاقات بأنها متينة وحيوية، وتشهد تطوراً سريعا وقوياً في جميع المجالات، وخاصة الاقتصادي والتجاري.

كما تشهد العلاقات القطرية الإيطالية زيارات متبادلة على أعلى المستويات من الجانبين، كان آخرها زيارة الشيخ تميم إلى إيطاليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

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