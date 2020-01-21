ميزانية الكويت تسجل عجزا بـ7.5 مليارات دولار خلال 9 أشهر

محمد إبراهيم / الخليج 365

أفادت بيانات رسمية، الثلاثاء، بحدوث عجز بقيمة 2.27 مليار دينار (7.51 مليارات دولار) في ميزانية الكويت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2019-2020.

وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، سجلت الميزانية فائضاً بقيمة 2.01 مليار دينار (6.6 مليارات دولار) بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

يأتي العجز المسجل بعد خصم حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 1.26 مليار دينار (4.2 مليارات دولار) خلال الفترة.

وتستقطع الكويت سنويا نسبة 10 بالمئة من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

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وتراجعت الإيرادات بنسبة 19.2 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة التسعة أشهر بنهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى 12.67 مليار دينار (42 مليار دولار).

وكانت إيرادات البلد الغني بالنفط سجلت 15.7 مليار دينار (51.7 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام 2018-2019.

وأظهرت البيانات انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 21 بالمئة إلى 11.6 مليار دينار (38.2 مليار دولار) خلال الـ9 أشهر الأولى من 2019-2020، من 14.7 مليار دينار (48.5 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2018-2019.

وعلى صعيد المصروفات، أشارت البيانات إلى ارتفاعها بنسبة 13.2 بالمئة إلى 13.7 مليار دينار (45.2 مليار دولار)، مقابل 12.1 مليار دينار (39.9 مليار دولار) بالفترة المقارنة.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.7 مليون برميل يوميا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.