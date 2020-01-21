العراق.. إعفاء قائد شرطة محافظة "ذي قار" من منصبه

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

أعفى وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء ريسان الإبراهيمي، من منصبه دون بيان الأسباب.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، الثلاثاء، إن وزير الداخلية ياسين الياسري، أعفى الإبراهيمي من منصبه وعين بدلاً عنه العميد ناصر لطيف.

وأشارت الوكالة إلى أن الإبراهيمي انتقل إلى وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي، دون توضيح أسباب الإعفاء.

وكان الإبراهيمي قد تسلم منصبه مطلع كانون أول/ديسمبر 2019، خلفاً لزيدان القريشي الذي استقال احتجاجاً على استخدام قوات أمنية أرسلتها بغداد العنف المفرط ضد المتظاهرين ما تسبب بمقتل وإصابة عشرات.

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ومنذ الاثنين، صعد الحراك الشعبي من احتجاجاتهم بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل حكومة من مختصين غير حزبيين تمهيدا لانتخابات مبكرة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 510 قتلى فضلاً عن آلاف الجرحى، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.

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