مقتل متظاهر في مواجهات مع الأمن ببغداد

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365قتل متظاهر عراقي وأصيب 25 آخرون، الثلاثاء، باليوم الثاني لمواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن وسط العاصمة بغداد، وفق مصدر طبي وشهود عيان.وقال مصدر طبي من دائرة صحة بغداد الحكومية، للأناضول، إن أحد المتظاهرين لقي حتفه جراء إصابته بقنبلة غاز مسيلة للدموع في رأسه، في حين أصيب 25 آخرون بجروح وحالات اختناق بالغاز.

وسقط القتيل والجرحى والإصابات في شارع محمد القاسم السريع وسط بغداد، عندما أطلقت قوات الأمن وابلا كثيفا من قنابل الغاز على المتظاهرين لإبعادهم عن الشارع، وفق ما أبلغ الخليج 365 شهود عيان.

وقال الشهود إن عمليات كر وفر ومواجهات عنيفة تدور في الشارع الذي أغلقه المحتجون لليوم الثاني على التوالي وتحاول قوات الأمن إعادة فتحه.

ومنذ الاثنين، صعد الحراك الشعبي من احتجاجاتهم بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل حكومة من مختصين غير حزبيين تمهيدا لانتخابات مبكرة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

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ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 510 قتلى فضلا عن آلاف الجرحى، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون أول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغاً دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.

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