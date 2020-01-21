خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد

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صحيفة الخليج الالكترونية
أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، عقب صلاة العصر، اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله – رعاه الله – أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.
كما كان في الاستقبال ابنا الفقيد الأمير سلمان بن بندر بن محمد، والأمير سلطان بن بندر بن محمد.
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