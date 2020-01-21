«شؤون الحرمين» تعلن عن توفر وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر عددٍ من الوظائف على نظام التعاقد الموسمي للرجال والنساء.وهي: مـترجم لغات (رجال ونساء)- مدقق لغوي (رجال) -مهندس صوتيات (رجال)- منتج تقارير وأفـلام (رجال)- باحث شرعي (رجال) – مصمم جرافيك (رجال)- فني بث تلفزيوني (رجال) وأوضحت بأن التقديم متاح حالياً وينتهي يوم الخميس الموافق 28/5/1441هـ .وتتمثل شروط التقدم للوظيفة: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية . 2- طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة “أبشر” في حالة القبول المبدئي . 3- الاستعداد للعمل في أي وقت . Advertisements 4- أن لا يكون على رأس عمل آخر . 5- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة . 6- اجتياز المقابلة الشخصية . وسيكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة بالدخولهناعلماً أنه سيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئياً .

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