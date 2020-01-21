العدل توضح حقيقة صلاحية انتهاء «صك الطلاق»

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد حساب التواصل العدلي التابع لـ”وزارة العدل”، اليوم الثلاثاء، أن صك الطلاق ليس له صلاحية انتهاء.

جاء رد حساب “التواصل العدلي” على سؤال ورده من مواطنة على “تويتر”، حول مدة سريان صك الطلاق وما إذا كان له صلاحية انتهاء.

وأجاب “التواصل العدلي”، بقوله: “ليس لصك الطلاق صلاحية انتهاء ما لم يهمش عليه من قبل المحكمة بما يفيد الإلغاء أو الرجعة أو الزواج”.