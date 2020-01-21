«الصحة» ترد على واقعة خروج دود من أنبوب تنفس صناعي لمريضة

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت وزارة الصحة بيان رسمي رداً على واقعة خروج دود من أنبوبة جهاز التنفس الصناعي لمريضة بمستشفى جدة والتي نشرتها “صدى ” ، أمس الإثنين.

وقالت في بيانها أن “صحة جدة ” تؤكد أن المريضة “رحمها الله ” تلقت الرعاية الطبية اللازمة وفق الأعراف الطبية المعمول بها فور حضورها .

وقالت أن التحاليل المخبرية أكدت أن ما ظهر في الفيديو طفيليات وليس له علاقة بمزاعم سوء النظافة بالمستشفى إذ أنه ليس ديدان أو أي نوع آخر من الحشرت .

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كما أكدت أن تواجد المريضة بالمستشفى تزامن مع تواجد مرضى آخرين ولم تتلقى “صحة جدة ” أي شكاوى منهم ، كما كان الفريق الطبي بالمستشفى أول من اكتشف تلك الطفيليات أثناء سحب السوائل من المريضة وتم إبلاغ الكادر الطبي ومن ثم تم تشكيل لجنة طبية وإرسال عينات للمختبر .

وأضافت أن التحاليل المخبرية للطفيليات أكدت أنها يرقات الكيسة المذنبة وهي من مسببات الديدان الشريطية وتصيب الجهاز العصبي المركزي والعضلات والجلد والرئة وتعد المسبب الرئيسي لدخول المريضة في الغيبوبة .

وأكدت صحة جدة أن تلك الطفيليات تنتج عن تناول الغذاء والماء الملوث ، وأن المستشفى تقوم بواجبها في مكافحة الحشرات .

كما أكدت أنه تم تشكيل لجنة طبية للتأكد من الإجراءات التي تم إتخاذها من واقع ملف المريضة كما جرى التواصل مع ذوي الفقيدة للتقدم بشكوى رسمية للتحقيق حتى يتم إحالتها للهيئة الصحية الشرعية لإصدار قرار فيما يدعونه ، مقدمة أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة .