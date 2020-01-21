آل الشيخ: لا تفكير بإلغاء مجانية التعليم أو قطع مكافآت الطلاب

صحيفة الخليج الالكترونية

أكَّد وزير التعليم الدكتور «حمد آل الشيخ»، عدم وجود أي تفكير في إلغاء مجانية التعليم الجامعي، أو قطع المكافآت عن الطلاب، موضحًا أن هدف الوزارة هو بناء جيل المستقبل على ثوابت دينية ووطنية ومهارات خاصة لبناء هذا المستقبل الواعد.

جاء ذلك، خلال استضافته وزير التعليم في برنامج «في الصورة» مع الإعلامي عبدالله المديفر، والمذاع على «روتانا خليجية».

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وقال «آل شيخ»، إن الوزارة هي المسؤول الأول عن سياسات التعليم وإصلاحه وتطويره، وقطاع التعليم قطاع ضخم، وأصحاب المصلحة فيه هم نصف شعب المملكة، ويضم 7 ملايين طالب في التعليم العام والجامعي، و170 ألفًا بالتدريب الفني والمهني، وعدد منسوبي هذا القطاع يصل إلى مليون منسوب.

وأوضح الوزير، أن عملية الإصلاح التي يقودها داخل الوزارة ستطال الهياكل الإدارية، والأنظمة الإدارية، والمناهج وحوكمة العمليات الإدارية في المدارس وإدارات التعليم ومكاتبه.

وبيَّن أن إدارته تهدف إلى رفع كفاءة أداء منظومة العمل داخل الوزارة؛ بحيث تؤدي إلى رفع نواتج التعليم وترشيد استخدام الموارد ومنع حصول أي هدر، مشيرًا إلى أنه وجد داخل الوزارة مقاومة للتغيير؛ لذا شرع في اتخاذ عدة قرارات بتعيين قيادات جديدة في إدارات التعليم.