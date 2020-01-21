دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية طارق صالح: جاهزون لقتال الحوثيين في صنعاء

قال قائد المقاومة الوطنية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، العقيد طارق محمد صالح، إن قواته مستعدة للمشاركة في معركة الجيش الوطني اليمني في جبهة «نهم» قرب العاصمة صنعاء.

وقال صالح (ابن شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح) عبر تويتر: «جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم، بكل ما نستطيع وكل ما نملك.. وندعو كل اليمنيين إلى التوحد خلف هذه المعركة».

وتابع صالح قائلًا: «قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحة لا بد أن تكون خالدة في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم».

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وتدور معارك شرسة في جبهة نهم شرقي صنعاء، أسفرت عن مقتل قائد كتيبة الموت التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، جابر المؤيد، وتمَّ أسر جميع عناصرها من قبل الجیش الوطني اليمني.

وذكرت مصادر عسكرية أنَّ كتیبة الموت الحوثیة استسلمت، أمس الاثنين، للجیش اليمني بعد حصارها لمدة 30 ساعة في میمنة جبھة «نھم»، وفقًا للمشهد اليمني.

كما أعلن الجيش الوطني اليمني، أمس الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة للميليشيا الحوثية في نهم شرقي صنعاء.