السودان.. ارتفاع حصيلة قتلى انفجار حفل الزفاف

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وتوقع مصدر طبي سوداني في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية" إلى أن العدد مرشح للارتفاع، في ظل وجود عدد من الحالات الخطيرة، بينهم نساء وأطفال.
وكانت إحصائية أولية تحدثت عن سقوط 5 قتلى في الانفجار، الذي وقع بحي الحاج يوسف، شرقي الخرطوم.
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وكشف مصدر قريب من موقع الحادث عن أن شخصا حاول الدخول إلى حفل الزفاف، فمنعه أصحاب المنزل واندلعت مشادة بيهم وانفجرت في الأثناء قنبلة يدوية كان بحوزة الشخص مما إلى مقتله ومقتل وإصابة آخرين.
ورجحت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" وجود خلافات عائلية تطورت إلى مشادة بين أصحاب المنزل الذي كان يقام فيه الحفل والرجل الذي كان يحمل القنبلة.
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مقدم من القيادي
وفور وقوع الانفجار، أصدرت لجان أحياء منطقة الحاج يوسف نداء استغاثة طالبت فيه المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وغيرها بضرورة التبرع بالدم للمصابين، وتقديم يد العون لضحايا الانفجار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.