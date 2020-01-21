دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كوالكوم تعلن عن رقاقات Snapdragon 720G وSnapdragon 662 وأيضاً 460 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة كوالكوم عن رقاقة Snapdragon 720G بدقة تصنيع 8 نانومتر، مع رقاقتي Snapdragon 662 وأيضاً Snapdragon 460 بدقة تصنيع 11 نانومتر، مع دعم البلوتوث 5.1.

تأتي الإصدارات الجديدة من رقاقات معالج كوالكوم بميزة دعم الإتصال بشبكات 4G، وتقنية Wi-Fi 6، كما تدعم البلوتوث 5.1، وتضم سلسلة كوالكوم المتطورة للصوتيات FastConnect 6، كما تدعم أيضاً تردد مزدوج L1و L5 لدعم تحسينات في تحديد المواقع بدقة أفضل.

أيضاً تأتي رقاقات Snapdragon 720G وSnapdragon 662 وأيضاً 460 بمحرك كوالكوم للذكاء الإصطناعي، مع Sensing Hub، كما تدعم مجموعة كوالكوم لتحديد الموقع عدد 7 من الأقمار الصناعية تعمل بشكل متزامن لتحديد الموقع بدقة، إلى جانب نظام NavIC الذي يدعم أيضاً تحديد الموقع بكفاءة أعلى وذلك بهدف تحسين الخدمات التي ترتكز على تحديد الموقع.

وتضم رقاقة Snapdragon 720G ميزة Snapdragon Elite للألعاب مع Anti-Cheat، وتحميل سريع للألعاب، وTrue HDR مع عمق ألوان 10-bit، وصوتيات aptX Adaptive بتزامن دقيق وأعلى جودة.

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كما يعمل نظام FastConnect 6200 الفرعي على مضاعفة سرعة ونطاق Wi-Fi إفتراضياً، لدعم المستخدمين في الألعاب على شبكة الإنترنت، والتصفح، كما تدعم الرقاقات تقنية Wi-Fi 6، مع 8 في 8 و MIMO متعدد المستخدمين، وتحسينات مصاعفة عن أجهزة Wi-Fi 6 المنافسة، مع إتصال بآداء أسرع بنسبة 67%، كما يتوافق مع معايير WPA3 للحماية.

أيضاً تدعم كلاً من رقاقتي Snapdragon662 و460 الجيل الثالث من محرك كوالكوم للذكاء الإصطناعي، كما يأتي معالج Snapdragon 460 بتحسينات في الإتصال، مع تحسينات في الذكاء الإصطناعي، وأيضاً الكاميرة.

يأتي معالج Snapdragon 460 أيضاً للمرة الأولى بتحسينات في أنوية وحدة المعالجة بآداء أفضل بنسبة 70%، مع تحديث لمعمارية كرت الشاشة لدعم آداء أفضل بنسبة 60%

المصدر

هذا الموضوع كوالكوم تعلن عن رقاقات Snapdragon 720G وSnapdragon 662 وأيضاً 460 ظهر على التقنية بلا حدود.