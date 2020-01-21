شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى: المملكة تتابع باهتمام بالغ التطورات فى شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرمجلس الوزراء السعودى أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام بالغ التطورات فى شرق المتوسط وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وكانت المملكة دعت فى وقت سابق المجتمع الدولى، إلى ضرورة العمل لإلزام إيران باحترام سيادة الدول فى الشرق الأوسط، واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة.

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وأكد مجلس الوزراء السعودى، أن ما توليه المملكة من سعى دؤوب لتفعيل شراكاتها الدولية فى مجال مكافحة الفساد، مشيرًا إلى تأكيد المملكة خلال اجتماع مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فى العاصمة المغربية، حرصها على إصدار التشريعات اللازمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حماية النزاهة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، والوفاء بالمعايير والمتطلبات الدولية التى نالت بها المملكة تقديرًا على المستويين الإقليمى والدولي، وانضمت كأول دولة عربية لمجموعة العمل المالى (فاتف).

وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذى استهدف مسجدًا جنوب غربى باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مشددًا على رفض المملكة لانتهاك حرمة بيوت الله، وسفك الدماء وترويع الآمنين، مقدمًا عزاءه ومواساته لذوى الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.