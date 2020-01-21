شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عدد من المستوطنين الإسرائيليين اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.. فيما اقتحم 4 من موظفى سلطة آثار الاحتلال مصليات المسجد، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن عددا من المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وكان 102 مستوطن إسرائيلى اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة أمس الاثنين، تحت حماية مشدّدة من شرطة الاحتلال ومخابراته، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن 102 مستوطن نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى إلى أن غادروه من باب السلسلة.

من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 15 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)الاثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 أشخاص من بيت لحم، و4 آخرين من مدينة الخليل، واثنين آخرين من القدس، و4 من رام الله واثنين من قلقيلية.

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وفى السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى نيران أسلحتها صوب المزارعين وأراضيهم الزراعية شرق غزة وشرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ومنعتهم من الاقتراب من الأراضي الزراعية دون الابلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين.

كما سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي - في أقل من أربع وعشرين ساعة - إخطارات بإخلاء وهدم ثلاثين منزلا في عدة أحياء بمدينة القدس.

وذكرت وكالة أنباء فلسطين - التي بثت النبأ الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر بإخلاء اثنين وعشرين منزلا في حي "باب السلسلة" ، نتيجة تشققها بفعل الحفريات الاستيطانية أسفلها، مما سيؤدي إلى تشريد قرابة مائتي فرد في العراء.