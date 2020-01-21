شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «العدل» حول صلاحية انتهاء «صك الطلاق» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد حساب التواصل العدلي التابع لـ”وزارة العدل”، اليوم الثلاثاء، أن صك الطلاق ليس له صلاحية انتهاء.
جاء رد حساب “التواصل العدلي” على سؤال ورده من مواطنة على “تويتر”، حول مدة سريان صك الطلاق وما إذا كان له صلاحية انتهاء.
وأجاب “التواصل العدلي”، بقوله: “ليس لصك الطلاق صلاحية انتهاء ما لم يهمش عليه من قبل المحكمة بما يفيد الإلغاء أو الرجعة أو الزواج”.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من «العدل» حول صلاحية انتهاء «صك الطلاق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.