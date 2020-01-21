شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «الأمن السيبراني» بشأن متصفح كروم وهواتف هواوي.. ثغرات خطيرة وبرمجيات خبيثة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، من تهديدات أمنية في متصفح جوجل كروم وهواتف هواوي. وأوضح “الأمن السيبراني” على حسابه في “تويتر” أن هذه التهديدات قد تمكن المهاجمين من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة أو تسريب المعلومات وإيقاف عمل الهاتف الذكي. وأوصى المركز مستخدمي متصفح كروم وهواتف هواوي بتحديث النسخ التي يستخدمونها وتطبيق التحديثات التي يتلقونها تلقائياً.

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