إن كنت تنام بهذه الوضعية فعليك التوقف فورا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

نبه باحثون، مؤخرا، إلى أن بعض وضعيات النوم تؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان، وحثوا على اتباع بعض الإرشادات السليمة أثناء الخلود ليلا إلى الراحة.



وبحسب منظمة النوم؛ وهي هيئة أميركية غير ربحية، فإن النوم على المعدة أو على الجانب ليس سليما، أما المفيد للصحة فهو أن يستلقي الإنسان على ظهره.

ويتيح النوم على الظهر للإنسان أن يجعل رأسه وعنقه وعموده الفقري في وضعية طبيعية، وهذا الأمر، يساعد على الوقاية من آلام الظهر.

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وفي حالة النوم على الظهر، لا تعاني عضلات الجسم الأخرى المذكورة مثل العنق أي ضغوط، وبالتالي، يتفادى الشخص النائم عدة مشاكل صحية.

وتظهر الأبحاث أن 8 في المئة فقط من الأشخاص البالغين ينامون على الظهر، أما الباقون فينامون في وضعيات غير صحية في الغالب.

لكن النوم على الظهر ليس مناسبا للجميع، فالمرأة الحامل مثلا لا تنطبق عليها النصيحة، ولذلك يوصي الخبراء، الحبلى بالنوم على هيئة الجنين في الرحم، لأن هذه الوضعية تساعد على دوران الدم في جسم الأم والجنين.

فضلا عن ذلك، تساعد وضعية النوم الجنيني المرأة الحامل على تفادي ضغط الدم على الكبد، أما من يشخرون فمن المفيد لهم أيضا أن يناموا على المعدة.

ويعاني 7 في المئة من الأشخاص الذين لا ينامون على الظهر من ضغط على مستوى العنق والظهر، وهذان الأمران يؤديان إلى التخدر والآلام وتهيج الأعصاب.