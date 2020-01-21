ارتفاع مستوى 'هرمون الذكورة' قد يقتل الرجال!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حذر الباحثون من أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون قد يكون خطيرا للغاية على الرجال، وقد يؤدي إلى وفاتهم.



ووجد الباحثون أن الوفرة الطبيعية من الهرمون لدى الرجال مرتبطة بجلطات الدم وفشل القلب والنوبات القلبية.

وحذر الباحثون من أن النتائج لها آثار على الرجال الذين يتناولون مكملات هرمون تستوستيرون لزيادة مستويات الطاقة والدافع الجنسي.

ومع ذلك، لم يتمكنوا من إثبات ما إذا كان الهرمون يسبب مباشرة أمراض القلب، ودعوا إلى إجراء المزيد من التجارب.

وأجرى باحثون من المدينة الجامعية في نيويورك وجامعة هونغ كونغ هذه الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية "British Medical Journal".

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وحللت الدراسة بيانات 400 ألف من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 75 سنة، من دراسات سابقة وقاعدة بيانات "Biobank" في بريطانيا.

وأجرى الفريق بقيادة البروفيسورة، ماري سكولنج، تقييما للجينات التي تتنبأ بمستويات التستوستيرون وصلاتها بمشكلات القلب.

ووجد الباحثون أن ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون الطبيعي لدى الرجال مرتبط بشكل واضح بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم وفشل القلب والنوبات القلبية.

ويقول الفريق إن هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة لتوضيح ما إذا كانت النتائج ذات صلة بالمعدلات الأعلى لهذا الهرمون لدى الرجال أكثر من النساء.

كما أنهم يقترحون أنه قد يكون من المفيد النظر فيما إذا كانت العلاجات الحالية التي تخفض التستوستيرون، يمكن أن تساعد في الحماية من هذه الأمراض القاتلة.