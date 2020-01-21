شكرا لقرائتكم خبر عن هاري «الجديد» يصل إلى كندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل الأمير هاري إلى كندا لبدء حياة جديدة مع زوجته ميجان وابنهما آرتشي، بعدما أثار الثنائي أزمة في العائلة الملكية البريطانية بإعلانهما المفاجئ هذا الشهر التخلي عن مهامهما الملكية.

وعرضت محطة «سكاي نيوز» التلفزيونية لقطات تظهر وصوله إلى جزيرة فانكوفر بعد أيام من اتفاق مع الملكة إليزابيث وكبار أفراد العائلة المالكة يتخلى بموجبه هو وزوجته عن مهامهما الرسمية سعياً لحياة مستقلة مستقبلاً. وأعلن قصر بكنجهام والملكة السبت أن هاري وميجان لم يعودا عضوين عاملين في الأسرة الملكية، ولن يستخدما لقب «صاحب السمو الملكي»، وسيشقان طريقهما في الحياة بشكل مستقل مما يفسح لهما المجال لبدء حياة عملية جديدة في كندا والولايات المتحدة.

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