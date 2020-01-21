انقطاع الطمث المبكر يزيد احتمال الإصابة بمشاكل صحية اعتباراً من الستين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت دراسة حديثة أعدتها جامعة كوينزلاند في بريسبان بأستراليا، إلى أن النساء اللواتي ينقطع عنهن الطمث في سن الأربعين، أو قبل ذلك، يواجهن احتمال الإصابة بمشاكل صحية مزمنة، ومتعددة، أكثر بثلاث مرات اعتباراً من عمر الستين مقارنة باللواتي يبلغن 50 و51 عاماً.

وقالت جيتا ميشرا المعدة الرئيسية للدراسة «على العاملين في المجال الصحي القيام بعمليات تشخيص وتقييم شاملة لكل عوامل الخطر عندما يعالجون نساء يعانين انقطاع طمث مبكر». وأضافت «مع وصول العمر المتوقع في الدول ذات الدخل العالي إلى أكثر من ثمانين عاماً، بات ثلث عمر المرأة بعد انقطاع الطمث. ويرتبط الانقطاع المبكر في سن الأربعين، ببعض المشاكل الصحية التي تظهر في وقت لاحق، مثل أمراض قلبية، وعائية، والسكري».

ونشرت الدراسة في مجلة «هيومن ريبروداكشن» وشملت أكثر من خمسة آلاف امرأة أسترالية بين سن 45 و50، وامتدت بين 1996 و2016. ويقتصر التحليل على انقطاع الحيض الطبيعي مع استبعاد ذلك المبكر الناجم عن عملية جراحية. إلا أنه ينبغي إجراء دراسات أخرى على مجموعات مختلفة لتأكيد هذه النتائج، على ما أفاد الباحثون.

وأجابت النساء عن مجموعة اسئلة عام 1996 وعلى مجموعة ثانية بعد سنتين، ومن ثم كل ثلاث سنوات وصولاً إلى عام 2016.

وشملت الأسئلة معرفة إن كانت شخصت لديهن، أو أنهن عولجن من مشاكل صحية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وهذه المشاكل هي السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والجلطة الدماغية، والتهاب المفاصل، وترقق العظم، والربو، والمرض الرئوي المزمن، والاكتئاب، والضغط النفسي، أو سرطان الثدي. وخلال السنوات العشرين التي استمرت خلالها الدراسة تبين أن 2,3 % من النساء عانين انقطاع طمث مبكراً، وأصيب 55 % منهن بأمراض عدة. وبالمقارنة مع النساء اللواتي انقطع عنهن الطمث في سن 50-51، تبين أن اللواتي عانين انقطاع طمث مبكراً هن أكثر عرضة بثلاث مرات للاصابة بأمراض عدة في سن الستين.