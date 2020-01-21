شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تكلفة التأمين على ديون الصين 10% بفعل مخاوف الفيروس الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت، الثلاثاء، تكلفة التأمين على ديون الصين بعد أن أكدت السلطات ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي يمكن انتقالها بين البشر، ما زاد المخاوف من تضرر الاقتصاد، في وقت تتباطأ فيه بالفعل وتيرة النمو. وأوردت وسائل إعلام رسمية صينية أن 291 شخصاً أصيبوا بالفيروس الجديد، منذ الاثنين. وأفادت بيانات «آي.إتش.إس ماركت» بأن تكلفة التأمين على ديون الصين لخمس سنوات ارتفعت ثلاث نقاط أساس عن إغلاق الاثنين، لتصل إلى 33 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى في نحو أسبوعين.
وامتدت المخاوف عبر الأسواق الصينية والآسيوية لينخفض اليوان نحو 0.6 في المئة مقابل الدولار، وتهبط الأسهم الصينية 1.4 في المئة.
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