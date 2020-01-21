تشكيل لجنة لحصر وتقييم الأضرار وصرف تعويضات لمتضرري الأمطار برأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بصرف تعويضات للمتضررين من الأمطار التي شهدتها الإمارة خلال الفترة الماضية، والتي تسببت بوقوع أضرار في عدد من البيوت في مناطق متفرقة برأس الخيمة.

ويعكس القرار الجهود المتواصلة للقيادة الرشيدة، ومساعيها الهادفة إلى توفير مختلف سبل الدعم إلى أبناء الإمارة، ومساعدتهم على مجابهة الظروف الطارئة، بما يضمن لهم ولأسرهم كل أسباب الحياة الكريمة والمستقرة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أكد اللواء علي عبد الله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، تشكيل لجنة تضم المديرين العامين للدوائر والهيئات المحلية المعنية بالإمارة، لحصر الأضرار التي خلفتها الأمطار، وتقييمها.

وأوضح ابن علوان أن اللجنة نفذت بالفعل جولات ميدانية في جميع أنحاء الإمارة، والتقت بالأسر التي تضررت منازلها، وممتلكاتها، وعملت على حصرها وتقييمها، ورفع نتائجها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة بصورة مباشرة، للشروع في صرف التعويضات لمستحقيها.