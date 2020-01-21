شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 13عاماً وغرامة مليونا يوان في تهم فساد للرئيس السابق للإنتربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن القضاء الصيني، الثلاثاء، صدور حكم بالسجن 13 عاماً، وستة أشهر، على الرئيس السابق للإنتربول، الصيني مينج هونج وي الذي اختفى فجأة من مقر منظمة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية، بعد إدانته بالفساد.
وأعلنت المحكمة الشعبية الوسيطة الأولى في تيانجين، (شمال)، أنه حكم أيضاً على مينج (65 عاماً) نائب وزير الأمن العام الصيني السابق بدفع غرامة قدرها مليونا يوان (نحو 260 ألف يورو).
وكانت الصين أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 أن مينج الذي اختفى بعد وصوله إلى بلده، يخضع للتحقيق «للاشتباه في انتهاكه القانون».
وكان مينج أول رئيس صيني للإنتربول.
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