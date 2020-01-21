ملايين المكسيكيين يشاركون في مناورة على زلزال كبير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك ملايين المكسيكيين في مناورة وطنية أجريت، الاثنين، للتدرّب على مواجهة زلزال كبير قد يضرب البلاد المعرّضة لهذا الخطر بشكل منتظم. وبحسب السلطات المحلية، أطلقت صفارات الإنذار عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، لاختبار إجراءات الإخلاء في حال حدوث زلزال تتجاوز قوّته 6 درجات على مقياس ريختر. وكان على الناس، خاصة المتواجدين في العاصمة التي تضمّ عدداً كبيراً من الأبراج، أن ينتقلوا إلى أماكن آمنة في أقل من دقيقة قبل الشعور بالهزات الأولى.

وفي أحد الأبنية التي تضمّ مكاتب، نفذ رجال الإنقاذ تجربة لإخلاء المدنيين من النوافذ وهم معلّقون بحبال، أمّا في الأبنية العامة، مثل القصر الرئاسي أو المحكمة العليا، فقد أخلى كبار المسؤولين مكاتبهم وتجمّعوا في مساحات محمية.

وقال ماركو أنطونيو فيلاسكيز، المدعي العام في المكسيك، لوكالة فرانس برس إن «الناس أصبحوا أكثر وعياً بأننا نعيش في بلد معرّض للزلازل، لذلك يأخذون الأمر على محمل الجد». وأضاف «هذا التدريب هو الأكثر واقعية على عكس التدريبات السابقة الأخرى».

وفي شارع «باسيو دو لا ريفورما» في وسط مدينة مكسيكو، حيث ترتفع المباني الشاهقة والفنادق الفخمة والمراكز التجارية والمكاتب، نزل آلاف الأشخاص إلى الشارع وتجمّعوا في نقاط التقاء محمية، ترافقهم عناصر الدفاع المدني. كما أجريت تجارب لنقل الجرحى والمصابين، بحيث تظاهرت موظّفة ـ 55 عاماًـ بإصابتها في رأسها، فتمّ إسعافها بسرعة من قبل عناصر الدفاع المدني.

ويعدّ هذا التدريب الأول في العام الجديد، علماً بأن أغلب زلازل المكسيك تضرب ساحل المحيط الهادئ على بعد 300 كيلومتر من وسط المدينة، كما في 19 سبتمبر/ أيلول 1985، حين ضرب زلزال مدينة مكسيكو بقوة 8,1 درجة على مقياس ريختر، وأودى بحياة 10 آلاف شخص.

وفي تلك الفترة لم يكن يوجد نظام إنذار ضد الزلازل.

وفي 19 سبتمبر 2017، ضرب زلزال بقوة 7,1 درجة على مقياس ريختر وسط البلاد، وأسفر عن مقتل 369 شخصاً. في حينها أرسل الإنذار بالتزامن مع الضربة الزلزالية الأولى التي وقعت على بعد 120 كيلومتراً من العاصمة، حيث يعيش أكثر من 20 مليون شخص.