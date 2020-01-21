شكرا لقرائتكم خبر عن باريس: عمليات عسكرية مرتقبة في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، خلال زيارة إلى باماكو، أنّ مثلث الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر سيشهد قريباً عمليات عسكرية جديدة ضدّ الإرهابيين في هذه المنطقة التي تعتزم فيها فرنسا وحلفاؤها تركيز جهودهم لمكافحة الإرهاب.

وقالت بارلي للصحفيين بعد لقائها الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، مع نظرائها السويدي والإستوني والبرتغالي «ستحدث عمليات جديدة في الأسابيع المقبلة في هذا المثلث الحدودي الشديد الخصوصية». ولم تقدّم بارلي مزيداً من التفاصيل عن العمليات العسكرية المرتقبة.

ووصلت بارلي إلى مالي آتية من تشاد التي تزامنت زيارتها لها مع تفجير انتحاري يحمل بصمات جماعة «بوكو حرام»، وأسفر عن مقتل تسعة مدنيين في منطقة بحيرة تشاد.

وزارت الوزيرة الفرنسية منطقة الساحل برفقة نظرائها الإستوني والسويدي والبرتغالي. ونشرت عبر حسابها في «تويتر» صورة لهذا «التنسيق الجديد» مع نظرائها الثلاثة في مقرّ الأمم المتحدة في باماكو. وتتولى السويد حالياً قيادة بعثة الأمم المتّحدة في مالي.

وكانت فرنسا اتّفقت مع دول الساحل الخمس (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا) خلال قمّة استضافها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في منتصف الجاري في باريس على تعزيز التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب الذي يهدّد المنطقة. وتمّ الاتفاق خلال القمة على تشكيل قوة جديدة تحت اسم «تاكوبا»، تضمّ قوات خاصة من نحو عشر دول أوروبية لمحاربة الإرهاب عند الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ولم تُكشف في حينه أي تفاصيل حول الدول التي ستشارك في هذه القوة، لكنّ الرؤساء قالوا إن «تاكوبا» ستركّز جهودها على تعقّب مقاتلي تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى.