500 مليون درهم لإنشاء سدود وعبّارات بعد موجة الأمطار في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية «إن كميات الأمطار التي هطلت الأسبوع الماضي لم أر مثلها في تاريخ حياتي العملية، وإن هناك شعاباً كانت متوقفة منذ 120 عاماً، وفي الأمطار الأخيرة جرت فيها مياه الأمطار».

وقال الوزير في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، رداً على سؤال برلماني عن المناطق المتضررة من الأمطار، نسعى إلى عدم تكرار ما حدث وتمت ترسية أحد المشاريع مؤخراً، ولكن استخدامات الأراضي شيء محلي، والوزارة تبذل جهودها في رفع البنية التحتية.

وأكد الوزير أن الإمارات تحتل المرتبة السابعة عالمياً على مستوى العالم في جودة البنية التحتية، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة الطرق.

وأضاف الوزير أنه لم تُسجل انهيارات في الطرق والسدود والعبارات نتيجة كميات الأمطار الشديدة وأن الوزارة ممثلة للحكومة تعمل بتوافق مع الطبيعة، ولا تحاربها.

وأوضح الوزير: تعلمنا درساً جديداً بعد الأمطار الأخيرة، وأنه بدأ بالفعل تنفيذ مشاريع لمواجهة آثار الأمطار، وسيتم تنفيذ مشاريع أخرى العام المقبل، مشيراً إلى أن تكلفة المشاريع المقبلة في هذا الجانب تقدر ب 500 مليون درهم.

جاء ذلك في حديث وزير تطوير البنية التحتية في جلسة المجلس الوطني الاتحادي عن جهود تنفيذ المشاريع للحد من مخاطر الأمطار، رداً على سؤال برلماني.