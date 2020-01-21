الأهلي يهزم وصيفه ويغرّد خارج السرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

حقق الأهلي فوزه الثاني عشر توالياً وغرد خارج السرب في الدوري المصري لكرة القدم بتغلبه على منافسه المباشر المقاولون العرب 2-صفر على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة.

افتتح الأهلي التسجيل عن طريق حسين الشحات (20) وأضاف البديل وليد سليمان الهدف الثاني (81) ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 36 نقطة في المركز الأول بالعلامة الكاملة فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة في المركز الثاني.

وأشهر حكم المباراة أحمد الغندور البطاقة الحمراء لمدافع الأهلي رامي ربيعه (74) لحصوله على الإنذار الثاني.

من جهته، أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، سعادته وارتياحه للفوز على المقاولون، وقال «خضنا أول ربع ساعة بشكل جيد واستطعنا تسجيل هدف بعد 20 دقيقة وكان هذا جيداً من أجل الهدوء، وكانت هناك التحامات كثيرة لأننا أمام فريق محترم يقدم عروضاً قوية في الدوري هذا الموسم، وهذا كان سببًا في قوة اللقاء».

وتابع: وليد سليمان سجل هدفاً أراحنا كثيرًا رغم حالة الطرد التي تعرض لها الفريق والتي كان من الممكن أن تؤثر سلبًا على أدائنا، لكننا تماسكنا وظهرنا بشكل جيد وسجلنا هدفاً ثانياً ونحن نلعب بعشرة لاعبين.

وعن اتهامات صالح جمعة لاعب الفريق بعدم التعامل معه جيدًا من قبل الجهاز الفني، قال فايلر: أنا لا أتابع وسائل الإعلام وأي لاعب عنده شقان.. الأول في الملعب والثاني تركيز وأرى أن صالح تعرض للعقوبة الأخيرة وتغريمه مالياً لأنه لم يكن مركزاً مع الفريق وأتمنى أن يكون صالح له مستقبل في مكان آخر بعيدًا عن الأهلي.

من ناحية أخرى، جدد النادي الإسماعيلي مفاوضاته مع النادي الأهلي للتعاقد مع الثنائي صالح جمعة وحسين السيد لاعبي الفريق الأحمر، اللذين خرجا من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، ويرغب مسؤولو الإسماعيلي في ضم اللاعبين على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وهو الأمر الذي لم ترفضه الإدارة الحمراء شريطة موافقة اللاعبين.

على صعيد مختلف، أتم مسؤولو الزمالك إجراءات قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، بشكل رسمي، ليصبح بذلك اللاعب الكونغولي جاهزًا للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد قيده ضمن قائمة الأبيض المحلية والإفريقية، وبذلك أنهى مسؤولو قلعة ميت عقبة ملف انتقالات الشتاء بالنسبة للوافدين للفريق باستعادة المهاجم الكونغولي، حيث يمتلك الأبيض استبدالاً وحيداً في قائمته واستغله مسؤولو الزمالك في قيد كاسونجو، وذلك على حساب التونسي حمدي النقاز الذي انقطع عن التدريبات.