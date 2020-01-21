السفير الأمريكي في ليبيا يستطلع موقفي حفتر والسراج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، أمس، أن السفير ريتشارد نورلاند عقد مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، لقاءات منفصلة، لمعرفة انطباعاتهما عن مؤتمر برلين، فيما يبحث الاتحاد الأوروبي إعادة التركيز على قضية توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وفي تغريدة على «تويتر»، أفادت السفارة الأمريكية بأن السفير ريتشارد نورلاند، التقى بعد قمة برلين الأحد، السراج وحفتر في اجتماعات منفصلة الليلة قبل الماضية وأمس، لمعرفة انطباعاتهما بشأن ما توصل إليه المؤتمر.

وأكدت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستظل منخرطة في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

من جانب آخر، قال مفوض شؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن «بروكسل ستعيد التركيز على قضية حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا براً وبحراً وجواً». وأشار بوريل في تصريح صحفي، رداً على سؤال بشأن احتمال نشر قوات أوروبية في ليبيا، إلى أن الزعماء الأوروبيين وقادة الدول المعنية بالأزمة بحثوا «كافة الخيارات» لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا، في حال «أبرم اتفاق بهذا الشأن».

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وقال: «وقف إطلاق النار يحتاج إلى من يراقبه.. لا يمكن القول ها هو وقف إطلاق النار ونسيانه.. ينبغي أن يكون هناك من يراقبه ويديره.

وأكد ضرورة استئناف العملية البحرية التي كان الاتحاد الأوروبي ينفذها منذ العام 2015 في مياه ليبيا، لإنقاذ المهاجرين ومكافحة تهريب البشر والأسلحة وتدريب أفراد خفر السواحل الليبيين، والتي توقفت الربيع الماضي بسبب موقف إيطاليا.

وكان رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، أعلن عقب انتهاء مؤتمر برلين بشأن التسوية الليبية الأحد، أن بلاده مستعدة للعب دور بارز في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

(وكالات)