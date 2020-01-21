كيف كشفت الشبح الإسرائيلية نفسها.. بالخطأ؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-flightradar24 مسار المقاتلة الحربية الإسرائيلية بعد رصدها فوق النقب

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن المقاتلة الحربية، التي تعرف أيضا بالشبح، كشفت عن نفسها على ارتفاع نحو 10 آلاف متر.

وارتكب قائد المقاتلة الخطأ الفادح عندما شغّل نظام الاستجابة غير المشفر، مما جعلها تظهر على النظام العالمي لتتبع الطائرات المدنية، وبالفعل، فقد رصد موقع "فلايت رادار" تحليق الطائرة الحربية.

والأدهى من ذلك أن الأمر وقع أثناء تحليق المقاتلة الحربية فوق مركز شيمعون بيرس للأبحاث النووية في النقب.

وتستعمل الطائرات الحربية الإسرائيلية نظاما يطلق عليه "سكواك" الرمزي للتواصل أثناء الطلعات الجوية والعمليات الحربية.

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ويبدأ النظام بكود 7500 الذي يعني الاختطاف، بينما يعني كود 7700 حالة الطوارئ، لكن قائد الطائرة أرسل الرمز 7600 الذي يعني خطأ في الإرسال، وفق صحيفة "جيروزلم بوست".

وعلى الجيش الإسرائيلي على الحادث معترفا، وقال إن الأمر جرى خلال رحلة تدريب روتينية، مشيرا إلى اكتشاف خلل في جهاز الإرسال الخاص بالطائرة.

وفي عام 2016، أبرمت إسرائيل اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 مقاتلة من طراز (إف- 35)، تتسلم بموجبه المقاتلات على دفعات خلال 5 أعوام.

وتعتبر المقاتلة (إف- 35) الأحدث في العالم، ويصعب على الرادارات اكتشافها، وهي الأغلى عالميا، ويتجاوز ثمن الواحدة منها 100 مليون دولار أميركي.