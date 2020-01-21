دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية إيران تعترف: أسقطنا الطائرة الأوكرانية بصاروخين

بعد أيام من التكتم حول نوع وعدد الصواريخ التي أسقطت الطائرة الأوكرانية عقب إقلاعها من مطار طهران، اعترفت إيران بأن صاروخين وليس صاروخًا واحدًا فقط أطلقا صوب الطائرة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني، أن صاروخين من طراز (TOR-M1) استهدفا الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 راكبًا من بينهم 57 كنديًا.

في السياق ذاته، أعلنت طهران اليوم الثلاثاء، أنها لم تتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية.

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وأوضحت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أنها لم تستطع تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين، مضيفة أنها طلبت أجهزة ضرورية من أمريكا وفرنسا من أجل تفريغ بيانات الصندوقين داخل إيران، إلا أنها لم تتلق ردًا حتى الآن، وفقًا لـ«رويترز».

وتراجعت إيران عن تسليم الصندوقين الأسودين إلى فرنسا لاستخراج البيانات الخاصة بحادث الطائرة المنكوبة.

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