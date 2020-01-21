إيران تعترف: أسقطنا الطائرة الأوكرانية بصاروخين

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بعد أيام من التكتم حول نوع وعدد الصواريخ التي أسقطت الطائرة الأوكرانية عقب إقلاعها من مطار طهران، اعترفت إيران بأن صاروخين وليس صاروخًا واحدًا فقط أطلقا صوب الطائرة.
وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني، أن صاروخين من طراز (TOR-M1) استهدفا الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 راكبًا من بينهم 57 كنديًا.
في السياق ذاته، أعلنت طهران اليوم الثلاثاء، أنها لم تتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية.
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مقدم من اخبارك.نت
وأوضحت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أنها لم تستطع تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين، مضيفة أنها طلبت أجهزة ضرورية من أمريكا وفرنسا من أجل تفريغ بيانات الصندوقين داخل إيران، إلا أنها لم تتلق ردًا حتى الآن، وفقًا لـ«رويترز».
وتراجعت إيران عن تسليم الصندوقين الأسودين إلى فرنسا لاستخراج البيانات الخاصة بحادث الطائرة المنكوبة.
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176 قتيلا في تحطم طائرة بوينغ أوكرانية في إيران
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.