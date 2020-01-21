دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة يضيف تطبيق الرفاهية الرقمية وقفة لمدة 30 دقيقة إلى خاصية Wind Down

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق الرفاهية الرقمية جوجل

تحديث تجريبي يصل إلى تطبيق الرفاهية الرقمية “Digital Wellbeing” من جوجل يُضيف فترة توقف مؤقتة لمدة 30 دقيقة إلى Wind Down.

تُعد أدوات الرفاهية الرقمية “Digital Wellbeing” من شركة جوجل أدوات ممتازة جدًا لتتبع استخدامك لهاتفك الأندرويد، بالإضافة إلى تسجيل مقدار الوقت الذي تقضيه في كل تطبيق، وعدد الإشعارات التي تتلقاها، وعدد المرات التي تقوم فيها بإلغاء قفل هاتفك وأكثر.

ومن بين هذه الأدوات أداة Wind Down القوية جدًا والتي تضمن لك الحصول على بعض الوقت عن طريق الحد من الانحرافات وتحويل درجات الشاشة الرمادية حتى تتمكن من التركيز على أشياء أكثر اهمية، الآن وعبر أحدث إصدار تجريبي من التطبيق، تُضيف جوجل بعض المرونة من خلال السماح لك بإيقاف تشغيل الـ Wind Down لفترة وجيزة.

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بالتالي، إذا كانت لديك بعض المهام التي يجب عليك إتمامها قبل إيقاف تشغيل هاتفك، فإن النقر على زر “الإيقاف المؤقت لمدة 30 دقيقة” الجديد سيمنحك الوقت الذي تحتاجه، وبمجرد انتهاء الوقت، ستنشط Wind Down مرة أخرى، وإذا كنت لا تحتاج إلى الكثير من الوقت كهذا، فسيبقى الإشعار ويتيح لك تشغيل الرفاهية مرة أخرى في الوقت الذي يناسبك.

أخيرًا، يتم عرض هذه الميزة حاليًا في الإصدار التجريبي من تطبيق الرفاهية الرقمية Digital Wellbeing، وحتى لو كان لديك هذا، فقد لا تجدها كون أن التغيير أيضًا من جهة الخادم، وبالانتقال إلى هنا يمكنك تجربة والاشتراك في الإصدار التجريبي من التطبيق على متجر جوجل بلاي، أو ببساطة احصل عليه عبر ملفه الـ APK من هنا.

التدوينة يضيف تطبيق الرفاهية الرقمية وقفة لمدة 30 دقيقة إلى خاصية Wind Down ظهرت أولاً على عالم التقنية.