دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سلسلة iPhone 11 تسيطر على نسبة 69% من مبيعات ابل في الولايات المتحدة ظهر على التقنية بلا حدود.

إستطاعت سلسلة iPhone 11 أن تسيطر على حصة كبيرة من مبيعات هواتف ابل في سوق الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من 2019، حيث وصلت نسبة مبيعات سلسلة iPhone 11 إلى 69%.

وفقاً لتقرير جاء من CIRP الخاصة بأبحات المستهلك، فإن سلسلة هواتف iPhone 11 كانت الأكثر جذباً للمستخدمين في سوق الولايات المتحدة خلال موسم عطلات نهاية العام.

كما أوضح تقرير CIRP أن هاتف iPhone 11 كان الأكثر طلباً من المستخدمين، حيث سجل مبيعات بنسبة 39%، بينما وصلت نسبة مبيعات iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max إلى 15% لكل إصدار، أي على عكس إصدارات العام الماضي، حيث سجل هاتف iPhone XS Max نسبة مبيعات أعلى من الإصدار الرئيسي iPhone XS في 2018.

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وتشير التوقعات إلى إتجاه الكثير من مستخدمي هاتف iPhone X إلى الترقية إلى الإصدار الجديد iPhone 11 Pro خلال هذا العام، من جانب أخر دفع الخصم الذي قدم من ابل لهاتف iPhone XR والذي يصل إلى سعر 599 دولار إلى زيادة مبيعات الهاتف الذي سجل مبيعات بنسبة 18% بعد الإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 11.

يذكر أن شركة ابل قد توقفت عن الإعلان الرسمي عن الأرقام الرسمية لمبيعات هواتف الأيفون، لذا تعتمد تقارير CIRP على إستطلاعات محللي السوق، مع إستطلاع عينة تشمل 500 مستخدم في الولايات المتحدة.

المصدر

هذا الموضوع سلسلة iPhone 11 تسيطر على نسبة 69% من مبيعات ابل في الولايات المتحدة ظهر على التقنية بلا حدود.