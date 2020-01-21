يعمل كروم حاليًا على قائمة مشاركة جديدة وموّلد رموز سريعة ومحرر للسكرين شوت

دبي - بواسطة محمد فارس يعمل جوجل كروم حاليًا على قائمة مشاركة جديدة وموّلد رموز سريعة ومحرر للسكرين شوت © Tech World قدمت بواسطة

تختبر جوجل حاليًا قائمة مشاركة جديدة بالإضافة إلى مولد للرموز السريعة ومحرر للقطات الشاشة على متصفّحها كروم .

لدى أندرويد قصّة طويلة مع قائمة المشاركة الخاصة به، ولكن مع أحدث إصدار من النظام “أندرويد 10” فقد تحسّنت الأمور نسبيًا، ومع ذلك، هذا لم يمنع بعض مطوري التطبيقات من تطوير قوائم اشتراك خاصة بهم غير الافتراضية، وينطبق هذا بشكل خاص على تطبيقات جوجل، كتطبيق الصور ويوتيوب والخرائط والأخبار، وقريبًا قد ينضم متصفّح كروم إلى القائمة.

من جانبه، لا تزال قائمة المشاركة الجديدة هذه قيد التطوير، ولن تكون مرئية بشكل افتراضي لأي مستخدم، حيث لتمكينها، عليك تحميل نسخة جوجل كروم كناري “Chrome Canary” ومن المتجر، ومن ثم الانتقال إلى خاصية العلامات “flags” وتمكين العلامتين التاليتين:

chrome: // flags / # chrome-sharing-hub.

chrome: // flags / # chrome-share-screenshot.

بعد ذلك، أعد تشغيل المتصفّح وستحصل على قائمة المشاركة الجديدة عند نيتك مشاركة صفحة ما، وعلى غرار القائمة الصور والأخبار والخرائط، ينقسم كروم إلى قسمين، بحيث يحتوي الجزء العلوي على إجراءات خاصة بكروم، وهو الأكثر إثارة للاهتمام، حيث سيكون موطن لخيار نسخ الرابط، ولميزة الإرسال إلى الجهاز المضافة حديثًا، بالإضافة إلى مولد رمز الاستجابة السريعة القادم ومحرر لقطة الشاشة.

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أما الجزء السفلي من التطبيق فيتيح لك المشاركة في تطبيقات أخرى، ويكشف التمرير في الأخير عن خيار “المزيد” الذي يفتح قائمة مشاركة أندرويد الافتراضية، وفيما يتعلق بمنشئ رمز الاستجابة السريعة وخيار لقطة الشاشة، فهما لحتى كتابة هذه السطور لا يعملان، على الرغم من وجود صفحات خاصة بهما.

أخيرًا، نحن بدورنا سنتابع قائمة المشاركة الجديدة ونرى كيف تتطوّر مع مرور الوقت، أما فيما يتعلق بالمزايا الأخرى، بكل تأكيد لا نحتاج المزيد من خيارات تحرير لقطات الشاشة المخفية في أندرويد، لكننا نتسائل عمّا إذا كانت ستدعم أخذ لقطة من الصفحة مباشرة، أو تدعم لقطات الشاشة مع التمرير.

تحميل متصفح كروم كناري على أندرويد.

المصدر:

Android Police

التدوينة يعمل كروم حاليًا على قائمة مشاركة جديدة وموّلد رموز سريعة ومحرر للسكرين شوت ظهرت أولاً على عالم التقنية.