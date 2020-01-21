شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى يدعو الاتحاد الأفريقى للمشاركة بشكل أكبر فى التسوية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس هيئة الحكماء بمفوضية الاتحاد الأفريقى عمرو موسى اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأفريقي سيناقش خلال القمة المقبلة المقررة في التاسع من فبراير القادم ضرورة مشاركة أفريقيا بشكل أكبر فى عملية تسوية النزاع الدائر فى ليبيا، وقال موسى - فى مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن الرغبة في مشاركة الاتحاد الأفريقي بشكل أكبر تعد أمرا إيجاييا للغاية ، فلا يوجد سبب ومنطق يجعل أوروبا أكثر اهتماما بالمسألة من أفريقيا" .. مشيرا إلى أن تفكير الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن هو التفكير الصحيح.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن الجميع من التوصل إلى حل بشأن القضية الليبية .. موضحا أنه سيتم مناقشة هذا الأمر في قمة الاتحاد الأفريقي..مؤكدا على ضرورة تطبيق مبادرة "إسكات البنادق" في أفريقيا على ليبيا.

وحول منتدى المصالحة بشأن ليبيا المقرر أن يعقده الاتحاد الأفريقي في الربيع المقبل..أكد رئيس هيئة الحكماء بمفوضية الاتحاد الأفريقي ضرورة أن تشارك روسيا في هذا المنتدى باعتبارها لاعبا رئيسيا .. موضحا أنه لا توجد تفاصيل حول هذا المنتدى حتى الآن.

Advertisements

وكانت العاصمة الألمانية برلين قد استضافت أمس الأول الأحد مؤتمرا دوليا حول ليبيا دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمشاركة العديد من زعماء دول العالم من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد ، حيث رحب البيان الختامي للمؤتمر بقرار تنظيم الاتحاد الأفريقي لمنتدى المصالحة في ربيع العام الجاري.

وتشهد ليبيا منذ عدة سنوات حرباً أهلية بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، إلا أن العام الماضي شهد تصعيدًا كبيرا حيث شن الجيش الوطني الليبي هجومًا لاستعادة طرابلس من المليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.