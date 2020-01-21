شكرا لقرائتكم خبر عن بى.بى تنسحب من حقل كركوك العراقى بسبب عدم الاتفاق على خطة تطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت ثلاثة مصادر رويترز أن بي.بى انسحبت من حقل كركوك النفطى العملاق فى العراق بعد انتهاء عقد تنقيب حجمه 100 مليون دولار دونما اتفاق على توسعة الحقل، فى ضربة جديدة لآمال زيادة إنتاج، تأتى الخطوة مع قيام شركات الطاقة الغربية بإعادة تقييم عملياتها فى العراق وسط قلاقل سياسية فى ظل احتجاجات مناهضة للحكومة محتدمة منذ أشهر وتصاعد فى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

قالت المصادر إن بي.بى أخطرت السلطات العراقية الشهر الماضى أنها ستسحب موظفيها من الحقل الواقع فى شمال البلاد بعد أن حل فى نهاية 2019 أجل عقد الخدمات الممنوح لها فى 2013.